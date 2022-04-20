Группа «М.Видео–Эльдорадо» активно занимается развитием собственного маркетплейса, расширяя доступный ассортимент электроники и техники.

На сегодняшний день в каталоге «М.Видео» и «Эльдорадо» представлено около 180 000 товаров, среди которых и собственный ассортимент. Представленные товары доступны для приобретения как онлайн, так и в розничных магазинах. Ассортимент будет расширен за счет внедрения более доступных брендов массового сегмента. Среди брендов свое присутствие увеличили: Panairo, MEDITECH, Simfer, Perfeo и другие.

Только в марте к группе компания «М.Видео–Эльдорадо» присоединились почти в полтора раза больше продавцов, чем в первые месяцы нового года. Расширение ассортимента позволило привлечь дополнительно около 250 000 заказов в месяц.

«М.Видео–Эльдорадо» предлагает выгодные условия для новых партнеров. С марта по сентябрь они смогут бесплатно хранить товары на складах компании. Это позволит сэкономить на доставке.