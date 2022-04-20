читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Группа «М.Видео–Эльдорадо» активно занимается развитием собственного маркетплейса, расширяя доступный ассортимент электроники и техники.

На сегодняшний день в каталоге «М.Видео» и «Эльдорадо» представлено около 180 000 товаров, среди которых и собственный ассортимент. Представленные товары доступны для приобретения как онлайн, так и в розничных магазинах. Ассортимент будет расширен за счет внедрения более доступных брендов массового сегмента. Среди брендов свое присутствие увеличили: Panairo, MEDITECH, Simfer, Perfeo и другие.

Только в марте к группе компания «М.Видео–Эльдорадо» присоединились почти в полтора раза больше продавцов, чем в первые месяцы нового года. Расширение ассортимента позволило привлечь дополнительно около 250 000 заказов в месяц.

«М.Видео–Эльдорадо» предлагает выгодные условия для новых партнеров. С марта по сентябрь они смогут бесплатно хранить товары на складах компании. Это позволит сэкономить на доставке.

Вам может понравиться

Норин назвал единственное преимущество украинской армии над российской

ВС РФ превосходят украинскую армию по оснащению техникой и военной подготовке. Однако и у последней имеется одно неоспоримое преимущество, рассказал военный эксперт Евгений Норин. Он пояснил, что Россия не проводила

Goldman Sachs: Вероятность рецессии в США в ближайшие два года составляет 35 процентов

Федеральная резервная система США должна максимально ужесточить денежно-кредитную политику. В противном случает в период ослабления инфляции страна столкнется с рецессией, вероятность которой в 2023-2024 годах оценивается в 35 процентов, пишет

В Британии допускают возможность удара России по военной базе НАТО

Российская спецоперация может выйти за пределы Украины, считает британский военный эксперт Питер Рикеттс. Он предполагает, что ВС РФ могут атаковать одну из баз Североатлантического альянса. В интервью изданию Daily Mail
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 апреля – переменная облачность, до 10 °C | город Мытищи: погода, 20 апреля – ясно, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 апреля – ясно, до 4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 апреля – переменная облачность, до 12 °C | Королев: погода, 20 апреля – небольшой дождь, до 15 °C | Подольск: погода, 20 апреля – небольшая облачность, до 11 °C | Армавир: погода, 20 апреля – небольшой дождь, до 12 °C |