Включение Белоруссии в состав России – это уже старые методы, которые ни в коем случае не будут использоваться, заявил президент Александр Лукашенко. Он пояснил, что вместе с российским лидером Владимиром Путиным намерен построить такое единство, что Запад будет учиться на этом примере.

«[Говорят, что] вот Белоруссию включат в состав России. Я говорю, что мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами. Мы отстроим такое единство двух независимых государств, что у нас буду учиться. И как санкции преодолевать и так далее», – заявил белорусский президент в ходе визита в Приморский край.

Он приехал во Владивосток, чтобы обсудить с местным губернатором Олегом Кожемяко плодотворное сотрудничество между Белоруссией и Приморским краем.

Ранее Лукашенко заявил, что его вполне устраивает переход на расчеты с Москвой в российской национальной валюте.