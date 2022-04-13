читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Включение Белоруссии в состав России – это уже старые методы, которые ни в коем случае не будут использоваться, заявил президент Александр Лукашенко. Он пояснил, что вместе с российским лидером Владимиром Путиным намерен построить такое единство, что Запад будет учиться на этом примере.

«[Говорят, что] вот Белоруссию включат в состав России. Я говорю, что мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами. Мы отстроим такое единство двух независимых государств, что у нас буду учиться. И как санкции преодолевать и так далее», – заявил белорусский президент в ходе визита в Приморский край.

Он приехал во Владивосток, чтобы обсудить с местным губернатором Олегом Кожемяко плодотворное сотрудничество между Белоруссией и Приморским краем.

Ранее Лукашенко заявил, что его вполне устраивает переход на расчеты с Москвой в российской национальной валюте.

Вам может понравиться

Аргентина и Чили приостановили поставки литиевого сырья

Производство аккумуляторов на литий-ионной основе в России может оказаться под вопросом. Поставщики необходимого сырья из Аргентины и Чили отказались работать на российском рынке. Теперь импорт осуществляется только из Боливии. Но

После штурма позиций украинских боевиков военные ДНР обнаруживали наркотики

Разговоры о том, что украинские военные в ходе боевых действий действуют в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, появляются часто. Но это не просто разговоры, они находят свое подтверждение. Подробности передает

RusVesna: Украинские военные оказались в “котле” под Херсоном и молят о помощи

В одном из сел неподалеку от Херсона скрываются украинские неонацисты, которые «шли брать Херсон». Судя по всему, они не дошли и сейчас через социальные сети и мессенджеры взывают к командованию
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 апреля – ясно, до 7 °C | город Мытищи: погода, 13 апреля – пасмурно, до 3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 апреля – переменная облачность, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 апреля – небольшой снег, до 1 °C | Королев: погода, 13 апреля – небольшой дождь, до 7 °C | Подольск: погода, 13 апреля – пасмурно, до 4 °C | Армавир: погода, 13 апреля – облачно с прояснениями, до 11 °C |