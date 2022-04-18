Вспышка коронавируса в китайском городе Чжэнчжоу вынудила власти 15 апреля объявить локдаун, который начал действовать сразу же после соответствующего заявления. Основные запреты касаются больших скоплений людей в общественных местах и на производственных предприятиях.

Локдаун относится и к филиалам компании Apple, которые работают в Чжэнчжоу. Их сотрудникам требуется сдавать тесты на коронавирус и в случае положительного результата моментально отправляться на лечение и самоизоляцию.

Главы представительств Apple и Foxconn пока не давали распоряжений относительно карантина. Поэтому в понедельник предприятия работают в обычном режиме. Хотя после объявления локдауна ходили слухи о возможной приостановке их работы на неопределенный срок.