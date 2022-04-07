Украинские военные превратили Черное море в огромное минное поле. Якобы для защиты от российских кораблей они установили устаревшие советские мины, но те сорвались с якорей и перешли в свободный дрейф, сообщил военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Он назвал главное отличие старых мин от современных, в котором таится главная опасность. Если новые боезаряды оснащены механизмом самоотключения, то примитивные устройства ВСУ можно только взорвать. Они могут сработать от случайного прикосновения, поэтому очень высокими остаются риски уничтожения гражданских судов.

Литовкин напомнил, что несколько украинских мин уже выловили у берегов Турции и Болгарии, а также в проливе Босфор. Однако множество боезарядов продолжают скрываться под водой, из за чего Черное море вполне можно называть минным.