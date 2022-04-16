Китай внимательно следит за российской спецоперацией на Украине и не исключено, что он задействует опыт России для восстановления своего суверенитета над Тайванем. Это сложная задача, так как в «независимости» островного государства заинтересованы Соединенные Штаты, сообщил политический эксперт Евгений Линин изданию «МК».

Он пояснил, что интерес США вполне понятен. Тайвань изготавливает почти 80 процентов всего мирового объема электроники и процессоров, поэтому Вашингтон не против наложить лапу на высокотехнологичное производство.

В то же время, США вряд ли станут воевать с Китаем, в распоряжении которого имеется полноценная ядерная триада. Он обладает ядерным вооружением подводного, наземного и воздушного базирования, поэтому остается второй страной в мире, способной нанести Соединенным Штатам серьезный ущерб. Вашингтон же на любые действия в отношении Тайваня вполне может задействовать против КНР такие же санкционные меры, которые он использует против России.

Линин отметил, что Европа вряд ли присоединится к рестрикциям США в отношении Китая. Отдельные страны будут видеть ослабление Вашингтона, связанное с его участием в конфликте и постепенно покидать зону его влияния. Это займет не один год, однако рано или поздно с гегемонией Соединенных Штатов все же будет покончено.