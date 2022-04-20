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Традиционный высокий спрос летом, но при этом низкое число предложений в сфере авиаперевозок приведут к тому, что цены на билеты могут вырасти значительно. Такой прогноз дала доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

По её словам, которые приводит агентство “Прайм”, в современных экономических условиях и на фоне жёстких западных санкций российские авиакомпании несут большие затраты. Дорожает всё: авиакеросин, обслуживание самолётов и так далее. В такой ситуации рост цен для потребителей – очевидное явление. Авиабилеты уже подорожали более чем на 10%, уточнила Воронкова. Но это не предел. Вероятно цены ещё вырастут – как минимум, на уровень инфляции.

Стабилизировать ситуацию может увеличение предложений на рынке авиауслуг. К примеру, на внутренние рейсы могут поставить борты, которые сейчас не имеют возможности летать за рубеж из-за санкций. Кроме того, финансовую поддержку авиакомпаниям может оказать государство. Такие меры могут замедлить, но не остановить полностью рост цен, уверена специалист.

 

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