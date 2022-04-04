Российский летчик истребитель Клим рассказал, что и в самом начале спецоперации РФ встретиться в воздушном бою с украинскими самолетами было чрезвычайно сложно, так как они просто старались улететь подальше от машин ВКС. Сейчас они вообще не показываются на радарах, так как от военно-воздушных сил Украины остались лишь воспоминания.

Пилот отметил, что в первые дни по российским самолетам часто били ракетами земля-воздух. Сейчас подобное происходит значительно реже, так как многие средства ПВО уничтожены, да и боезарядов к ним остается все меньше.

По словам летчика, в настоящее время группы истребителей практически не встречают сопротивления противника, которому уже нечем отвечать на атаки авиации РФ. Реальное противодействие за минувший месяц пытался организовать лишь однажды. Истребители Су-27 не пустились в бегство как обычно, а приняли бой. Но закончился он не в их пользу.