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Вашингтон вместе с союзниками США по НАТО рассматривал вариант ракетного удара по территории Донбасса. Однако эти планы остались нереализованными, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Он пояснил, что США хотели задействовать флот для атаки с моря с применением высокоточных ракет «Томагавк». Однако от решительных действий их удержал один нюанс. Командование флота резонно рассудило, что если ракеты пройдут в непосредственной близости от Крымского полуострова, то Россия вполне может ответить ядерным ударом. Вычислить же расстояние, которое позволило бы не опасаться реакции Москвы, не удалось.

Натовские и американские политики просто решили не рисковать. Они прекрасно понимают, что любое вмешательство в конфликт на Украине может стать причиной Третьей мировой войны и поэтому лишь наблюдают за ситуацией издалека.

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