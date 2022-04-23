Украинские военнослужащие все чаще стали дезертировать с поля боя. Они знают, что могут быть расстреляны националистами, которые дышат им в спину, но все равно бегут, не желая погибать за преступный киевский режим, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

В интервью изданию «Украина.ру» он напомнил, что именно националистический батальон «Азов» (запрещен в России), а также подобные формирования, составленные из радикалов, сейчас поддерживают действующую власть. Они устраивают настоящую диктатуру в ВСУ, угрожая бойцам, которые хотят сдаться, расстрелами и прочими карами. Но это уже не помогает.

Военнослужащие сбегают прямо с боевых позиций или принимают решение сложить оружие. Довольно часто дезертиры попадают в плен к российской армии, причем к ним относятся точно так же лояльно, как и к другим военнопленным. Но представить, что с ними станет, если по возвращению домой они попадут в руки нацбатов, довольно сложно.