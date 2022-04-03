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Военный эксперт Алексей Леонков назвал две главные причины проблем, с которыми столкнулись военные РФ и ДНР в ходе освобождения Мариуполя. Он пояснил, что националисты активно использовали в качестве живого щита мирное население, а также прочно засели в укрепрайонах, которые сооружались на протяжении 8 лет.

Неонацисты прячутся в укреплениях под несколькими метрами бетона, поэтому понадобилось немало времени, чтобы выкурить их из укреплений, разобраться, как устроены коммуникации. Однако уже минувшей ночью войскам ДНР и России удалось разобраться с этой проблемой и они уничтожили около 40 фортификационных сооружений.

Также были выведены из строя средства противовоздушной обороны, прикрывающие город, что позволило практически полностью взять его под контроль. Теперь очередь за Краматорском и Славянском, освобождение которых должно пойти значительно быстрее, уверен эксперт.

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