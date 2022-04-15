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Российские военные не боятся возможного противостояния с НАТО, рассказал военный эксперт Алексей Леонков. Он пояснил, что бойцы ВС РФ в ходе спецоперации на Украине уже сталкивались с иностранными наемниками, но те обычно находились в весьма плачевном состоянии.

Так аналитик прокомментировал угрозы Варшавы ввести на Украину польские войска. Он отметил, что Североатлантический альянс вряд ли поддержит устремления Польши, так как понимает, что ее вмешательство приведет к серьезному конфликту, который сейчас никому не нужен. А без поддержки НАТО Варшаву быстро приструнят.

В интервью изданию «Украина.ру» Леонков также рассказал, что после российской атаки на Яворовский полигон находившиеся там западные наемники быстро разъехались по домам и теперь рассказывают о ВС РФ ужасные вещи. Если же число любителей «сыграть в русскую рулетку» еще не уменьшилось, то они вполне могут продолжать лезть на Украину. Но только потом пусть не плачут и не жалуются.

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