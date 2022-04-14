Польские танки, оказавшиеся в распоряжении ВСУ, вполне можно использовать в бою, вот только они подвергают высоким рискам жизни экипажей. Это устаревшие боевые машины, в которых отсутствует активная динамическая защита, поэтому уничтожить их можно любым боезарядом, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

В Восточной Европе ангары с техникой советского производства давно опустели, поэтому Польша отправила Киеву то, что еще удалось найти. Однако сто боевых машин вряд ли помогут ВСУ, так как они никак не защищены. Примеров с оторванными башнями и погибшими экипажами уже сейчас имеется вполне достаточно.

Польша должна была оснастить танки активной динамической защитой, однако делать этого никто не стал, поэтому бронетехника является опасной для украинских военных, уверен аналитик.