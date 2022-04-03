Украинские СМИ уже несколько дней подряд пишут об отступлении российской армии и практически празднуют победу. Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал подобные публикации и отметил, что Киев ведет свои репортажи из какой-то параллельной реальности.

Войска РФ действительно отходят от Чернигова и Киева, однако это не отступление, а переброска войск на другие участки для реализации второго этапа специальной военной операции.

Главная цель ВС РФ заключается в освобождении Донбасса. Изначально наступление на нескольких направлениях было затеяно лишь для того, чтобы ослабить ВСУ и исключить возможность отправки крупных сил для поддержки националистических формирований на востоке. Эта задача была выполнена и теперь российские военные вместе с подразделениями ЛНР и ДНР займутся изгнанием неонацистов с территории бывших Луганской и Донецкой областей.