Населенный пункт Попасная, на окраинах которого продолжаются ожесточенные бои, имеет для Киева стратегическое назначение. Именно поэтому Украина и НАТО создали там весьма серьезные укрепрайоны, уверен военный эксперт Алексей Леонков.

Он пояснил, что на территории Попасной дислоцируется одно из самых боеспособных подразделений ВСУ – 128-я горно-штурмовая бригада. В городе очень много минных полей, но наибольшую опасность для союзных сил представляют именно укрепрайоны.

Для каждого из них требуется грамотный индивидуальный подход, требующих не только предельно аккуратного разминирования прилегающих участков, но еще и эвакуации мирного населения.