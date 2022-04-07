Затаившиеся в нескольких районах Мариуполя боевики националистического батальона «Азов» (запрещен в России) сорвали планы киевских властей по эвакуации из города натовских офицеров. Вывезти их не получилось ни по воздуху, ни по морю, заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Он напомнил, что Киев предпринял несколько попыток для эвакуации военнослужащих Североатлантического альянса. На протяжении нескольких дней он направлял в Мариуполь вертолеты, которые были сбиты средствами противовоздушной обороны ДНР.

После этого в качестве транспорта для эвакуации было выбрано одно из гражданских судов, находившееся в мариупольском порту. Но националисты сорвали план, разработанных лидерами Турции и Франции Реджепом Эрдоганом и Эммануэлем Макроном. Боевики обстреляли судно, на котором вспыхнул пожар. В результате последний шанс иностранных офицеров покинуть город упущен.