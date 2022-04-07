читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Затаившиеся в нескольких районах Мариуполя боевики националистического батальона «Азов» (запрещен в России) сорвали планы киевских властей по эвакуации из города натовских офицеров. Вывезти их не получилось ни по воздуху, ни по морю, заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Он напомнил, что Киев предпринял несколько попыток для эвакуации военнослужащих Североатлантического альянса. На протяжении нескольких дней он направлял в Мариуполь вертолеты, которые были сбиты средствами противовоздушной обороны ДНР.

После этого в качестве транспорта для эвакуации было выбрано одно из гражданских судов, находившееся в мариупольском порту. Но националисты сорвали план, разработанных лидерами Турции и Франции Реджепом Эрдоганом и Эммануэлем Макроном. Боевики обстреляли судно, на котором вспыхнул пожар. В результате последний шанс иностранных офицеров покинуть город упущен.

Вам может понравиться

Американские военные запутались в собственных показаниях по обучению украинских солдат

Представители Минобороны США сами запутались в своих показаниях, они постоянно противоречат себе в вопросах обучения украинских солдат европейскими инструкторами. Об этом рассказали эксперты издания Defense One. Командующий американскими силами в

RT: бизнес Германии наживается на жителях страны на фоне санкций против России

Власти Германии не контролируют корпорации, которые в условиях роста цен на топливо и антироссийских санкций наживаются на простых немцах. Об этом телеканалу RT заявил таксист из Берлина. Мужчина рассказал, что

Опубликовано видео сдачи в плен ДНР батальона морских пехотинцев ВМС Украины

267 морских пехотинцев ВСУ в Мариуполе приняли решение добровольно сложить оружие и сдаться в плен. Видео, подтверждающее это, появилось в Сети. На записи видно, как колонну морпехов украинской армии ведут
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 апреля – снег, до 1 °C | город Мытищи: погода, 7 апреля – небольшой дождь, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 апреля – небольшой снег, до -0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 апреля – переменная облачность, до 2 °C | Королев: погода, 7 апреля – ясно, до 15 °C | Подольск: погода, 7 апреля – небольшой дождь, до 2 °C | Армавир: погода, 7 апреля – ясно, до 15 °C |