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Франция должна выйти из объединенного военного командования Североатлантического альянса, заявила кандидат в президенты страны Марин Ле Пен. Она также отметила, что реализует эту идею, если одержит победу во втором туре выборов главы государства.

Кроме того, Ле Пен заявила о желании создать европейский альянс наций, который, судя по всему, должен существовать параллельно с Евросоюзом. По словам кандидата, Франция не должна уходить из ЕС.

«Но вместе с тем я хочу, чтобы эта европейская структура эволюционировала. Я говорю об этом на протяжении нескольких лет. Я говорила об этом в период последних европейских выборов. Мы хотим создать европейский альянс наций – свободный и суверенный», – подчеркнула Ле Пен.

Напомним, что по итогам первого тура выборов она набрала 23,15 процента голосов и уступила действующем президенту Эммануэлю Макрону чуть меньше 5%.

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