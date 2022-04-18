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Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что Крым вошел в состав РФ на законных основаниях. В интервью на радио France Bleu она напомнила, что на полуострове в 2014 году был проведен референдум, на котором подавляющее большинство крымчан высказались за присоединение к России, передает издание «Известия».

Ле Пен неоднократно повторяла, что признает законность воссоединения Крыма с Россией. Она заявляла, что считает полуостров территорией РФ, а также не жалеет о том, что Украина запретила ей въезд в страну именно из-за таких высказываний.

Ранее кандидат в президенты также выражала сомнения по поводу целесообразности санкций, введенных Европой против России, так как они нанесли вред французским фермерам, но никак не отразились на РФ. Ле Пен выступает за сближение Парижа и Москвы и считает, что это позволит обеспечить безопасность на всем европейском континенте.

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