Как только украинский кризис завершится, Франции необходимо выйти на первые роли в процессе восстановления отношений между Европейским союзом и Россией. Такое заявление сделала кандидат в президенты страны и представитель партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Напомним, что Ле Пен ранее заявила, что признает воссоединение Крыма с Россией по результатам референдума 2014 года. Это ей припомнил действующий глава государства Эммануэль Макрон на теледебатах, состоявшихся 21 апреля.

После дебатов был проведен опрос в Сети, в ходе которого организаторы выясняли, кому же французы готовы отдать больше голосов. В результате «победу» одержал Макрон, за которого проголосовало 59 процентов телезрителей. В пользу Ле пен высказалось лишь 39% опрошенных.