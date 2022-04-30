Многие французы ощущают полное разочарование из-за беженцев с Украины, пишет издание Le Figaro. В качестве одной из причин они называют отсутствие какой-либо помощи от государства для семей, принимающих у себя дома сбежавших со своей родины украинцев, передает РИА Новости.

Издание приводит статистику Управления по иммиграции и интеграции, согласно которой во Франции сейчас находится 70 тысяч беженцев. Они получают пособие в 426 евро, которого очень мало, чтобы обеспечить себя. Кроме того, бюрократические формальности вынуждают украинцев ждать длительное время оформления этого пособия, поэтому многие остались без средств к существованию вообще.

«Нам казалось, что помочь необходимо. Мы знали, что примем семью безвозмездно: с другой стороны, мы не задумывались о том, что на помощь им придется затрачивать бесконечное время и средства», — приводит издание высказывание француженки Софи Ажье, которая выделила для беженцев примыкающую к дому студию.

Женщина, которая воспитывает своих четверых детей, жалуется, что вынуждена делиться с украинцами продуктами питания, а также покупать для них товары первой необходимости и даже одежду. При этом государство не предоставляет никакой помощи своим гражданам, приютивших беженцев, хотя она просила и требовала как минимум пособие за то, что граждане Украины живут в ее доме.