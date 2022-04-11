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Высказывания немецкого лидера Вальтера Штайнмайера о «военных преступлениях», за которые должна якобы нести ответственность Россия, останутся на его совести, заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что факты рано или поздно «пробьют себе дорогу», поэтому весь мир узнает, кто именно совершает сейчас преступления на Украине.

Лавров напомнил, что в своем недавнем интервью Штайнмайер утвердительно ответил на вопрос журналиста, нужно ли отдавать российское руководство под международный трибунал. Таким образом он фактически обвинил президента, главу МИД РФ и все правительство в военных преступлениях. Но это заявление, отметил Лавров, пусть останется на совести президента ФРГ.

Напомним, что ранее Сергей Лавров сообщал, что Киев готовит новые провокации, направленные на дискредитацию России. Однако теперь она готова к этому и будет отвечать неопровержимыми фактами.

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