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Спецоперация России на Украине вносит большой вклад в освобождение всего мира от гнета Запада. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров.

Руководитель ведомства отметил, что Запад пытается подавить всех, что пытается идти по пути самостоятельного курса во внешней и внутренней политике. Лавров отметил, что под прицелом находится не только Россия. Глава МИД заявил: “В духе архаичной “доктрины Монро” США стремятся диктовать, как и по каким стандартам жить Латинской Америке… В этом русле и непрекращающееся давление на Белоруссию. Данный список может быть продолжен”.

Глава МИД подчеркнул, что сегодня мир многополярен. У каждого государства есть реальная свобода выбора. Специальная операция, проводимая Россией на Украине, вносит серьезный вклад в процесс освобождения мира от неоколониального гнета Запада.

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