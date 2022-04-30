Спецоперация России на Украине вносит большой вклад в освобождение всего мира от гнета Запада. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров.

Руководитель ведомства отметил, что Запад пытается подавить всех, что пытается идти по пути самостоятельного курса во внешней и внутренней политике. Лавров отметил, что под прицелом находится не только Россия. Глава МИД заявил: “В духе архаичной “доктрины Монро” США стремятся диктовать, как и по каким стандартам жить Латинской Америке… В этом русле и непрекращающееся давление на Белоруссию. Данный список может быть продолжен”.

Глава МИД подчеркнул, что сегодня мир многополярен. У каждого государства есть реальная свобода выбора. Специальная операция, проводимая Россией на Украине, вносит серьезный вклад в процесс освобождения мира от неоколониального гнета Запада.