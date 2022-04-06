Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что требование Киева о проведении референдума после заключения договора с Россией настораживает. По словам главы ведомства, Москва не собирается снова начинать с Украиной переговоры.

Сергей Лавров отметил: «Нас настораживает также, что украинская сторона решила требовать, чтобы в случае заключения договора, о котором я сейчас говорю, в течение нескольких дней были прекращены все военные действия, российские вооруженные силы покинули Украину, а после этого предстоит референдум, предстоит ратификация в парламенте».

Не исключено, что результаты референдума будут отрицательными. Это приведет к тому, что российским дипломатам потребуются новые переговоры. А в такие “кошки-мышки” Россия играть не намерена.