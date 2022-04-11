Военнослужащие ВСУ, чьи преступные действия целиком и полностью поддерживает Запад, продолжат устраивать провокации с целью обвинить Россию в своих военных преступлениях. Однако теперь Москва будет скрупулезно собирать все факты и сумеет дать ответ на подобные действия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он пояснил, что Центр управления обороной и главное военное ведомство РФ владеют информацией о новых провокациях. Это и удары по объектам, на которых находятся химические вещества, и инсценировки массовых казней и захоронений. Но теперь Россия готова отвечать на такие провокационные действия.