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Военнослужащие ВСУ, чьи преступные действия целиком и полностью поддерживает Запад, продолжат устраивать провокации с целью обвинить Россию в своих военных преступлениях. Однако теперь Москва будет скрупулезно собирать все факты и сумеет дать ответ на подобные действия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он пояснил, что Центр управления обороной и главное военное ведомство РФ владеют информацией о новых провокациях. Это и удары по объектам, на которых находятся химические вещества, и инсценировки массовых казней и захоронений. Но теперь Россия готова отвечать на такие провокационные действия.

«Факты пробьют себе дорогу, о том, кто там совершает военные преступления, и это будет определяться не на основе фейков типа Бучи, Краматорска, а на основе тех просто убийственных фактов, которые предъявляем мы, которые наши военные обнаруживают в ходе специальной военной операции», – заявил министр иностранных дел.

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