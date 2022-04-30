Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Для России не являются секретом маршруты, по которым западное оружие доставляется на Украину. И она не допустит его использования против мирных граждан РФ, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

В интервью изданию Al Arabiya он отметил, что до настоящего момента поставки оружия на Украину не считались вмешательством Североатлантического альянса в конфликт. Однако ситуация может и измениться, так как Киев начинает применять западные виды вооружений для обстрелов российской территории.

РФ не собирается мириться с киевским режимом, который бомбит и позволяет обстреливать собственных мирных граждан. Поэтому любые транспорты, которые везут оружие на Украину, а также объекты ее транспортной инфраструктуры станут законными целями для российских войск.

Вам может понравиться

Киев пытается восстановить мост в поселке Затока, разрушенный ракетным ударом

Киев предпринимает попытки восстановить и снова запустить в эксплуатацию железнодорожный мост в поселке Затока Одесской области. Сейчас на этом объекте уже работают бригады из Молдавии и Румынии, пришедшие на помощь

В Черном море у берегов Одессы обнаружили подозрительные силуэты, но это не российские корабли

Жители Одессы рассказали в среду в социальных сетях, что с городского пляжа «Дельфин» видны неизвестные корабли. Они предположили, что речь идет о военных судах РФ, однако данная версия оказалась ошибочной,

Традиционные массовые шествия на 9 мая отменили в Израиле

На фоне охлаждения отношений с Россией некоторые страны меняют свои планы по проведению традиционных мероприятий на 9 мая, когда россияне отмечают День Победы. В Израиле решили в этот день отказаться
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 апреля – ясно, до 5 °C | город Мытищи: погода, 30 апреля – облачно с прояснениями, до 6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 апреля – облачно с прояснениями, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 апреля – облачно с прояснениями, до 8 °C | Королев: погода, 30 апреля – пасмурно, до 18 °C | Подольск: погода, 30 апреля – переменная облачность, до 6 °C | Армавир: погода, 30 апреля – облачно с прояснениями, до 18 °C |