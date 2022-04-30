Для России не являются секретом маршруты, по которым западное оружие доставляется на Украину. И она не допустит его использования против мирных граждан РФ, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

В интервью изданию Al Arabiya он отметил, что до настоящего момента поставки оружия на Украину не считались вмешательством Североатлантического альянса в конфликт. Однако ситуация может и измениться, так как Киев начинает применять западные виды вооружений для обстрелов российской территории.

РФ не собирается мириться с киевским режимом, который бомбит и позволяет обстреливать собственных мирных граждан. Поэтому любые транспорты, которые везут оружие на Украину, а также объекты ее транспортной инфраструктуры станут законными целями для российских войск.