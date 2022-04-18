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Несмотря на то, что концерты Нурлана Сабурова в США постоянно срывают, он все же продолжает гастроли. Он постоянно сталкивается с критикой и негативным отношением к себе, а людей, покупающих билеты на его концерты, называют «убийцами», пишет Readovka.News.

В основном пытаются срывать концерты представители украинской диаспоры. Они организуют все новые и новые митинги, выкрикивают оскорбительные лозунги в адрес Сабурова, а также размахивают национальными флагами Украины. Но на самом деле все выглядит не так плохо.

У комика в США имеются и поклонники, которые несмотря на волну негатива, идут на концерты, покупая билеты. В последний раз ценителям таланта Сабурова пришлось чуть ли не с боем прорываться сквозь толпы митингующих, обзывающих их «убийцами». Чтобы исключить возможные инциденты, даже была привлечена полиция.

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