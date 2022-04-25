Генпрокуратура РФ устроила еще одну переаттестацию прокурорам, которые несут ответственность за деятельность уголовно исполнительной системы. Эта встряска, по мнению главы ведомства Игоря Краснова, должна стать настоящей перезагрузкой надзора, передает РИА Новости.

Генпрокурор пояснил, что в настоящий момент его подчиненные моментально реагируют на любые сигналы о применении мер взыскания к заключенным, не соответствующих нормам действующего законодательства, а также о каких-либо посягательствах на личную их безопасность. Эти сигналы обрабатываются максимально объективно и принципиально, что позволяет рассчитывать на совсем скорое улучшение ситуации.

Краснов также добавил, что прокуроры должны жестко контролировать обстановку с трудоустройством осужденных, на предоставление им медикаментов. Все эти вопросы напрямую влияют на возмещение вреда, причиненного как государству, так и потерпевшим в результате совершенных преступлений.