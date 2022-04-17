Новое видео от корреспондента телеканала «Известия» Дениса Кулаги позволяет узнать подробности о боях за Попасную. В этом населенном пункте Луганской народной республики боевики ВСУ превратили в крепость железнодорожное депо, однако удержать его не сумели.

На записи видна боевая техника ВСУ, которая в результате боев сгорела дотла. Также на территории депо можно увидеть погибших украинских националистов, пытавшихся оказывать сопротивление.

По итогам жесточайших боев, российским военным все же удалось выбить противника из укрепрайона в депо. Но битва за Попасную еще не завершена. Сейчас пехота ЛНР сражается на северных рубежах населенного пункта, а ей на помощь выдвинулось танковое подразделение.