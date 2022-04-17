читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Новое видео от корреспондента телеканала «Известия» Дениса Кулаги позволяет узнать подробности о боях за Попасную. В этом населенном пункте Луганской народной республики боевики ВСУ превратили в крепость железнодорожное депо, однако удержать его не сумели.

На записи видна боевая техника ВСУ, которая в результате боев сгорела дотла. Также на территории депо можно увидеть погибших украинских националистов, пытавшихся оказывать сопротивление.

По итогам жесточайших боев, российским военным все же удалось выбить противника из укрепрайона в депо. Но битва за Попасную еще не завершена. Сейчас пехота ЛНР сражается на северных рубежах населенного пункта, а ей на помощь выдвинулось танковое подразделение.

Вам может понравиться

Украина намерена купить американские ударные беспилотники MQ-9 Reaper

Киев в «считанные дни» может получить ударные беспилотные аппараты MQ-9 Reaper, если сделка по их приобретению будет одобрена администрацией президента США Джо Байдена, сообщило издание Forbes. Авторы рассказали, что на

Американские спасатели пытаются спасти от затопления эсминец USS The Sullivans

Американский эсминец-музей USS The Sullivans, который находится в Баффало, может затонуть из-за попавшей в трюм воды. Сейчас с кораблем Второй мировой войны работают представители спасательных служб, которые предпринимают все возможные

Читатели The Hill предложили Зеленскому выспаться после слов о возможном применении Россией ядерного оружия

Издание The Hill процитировало высказывание президента Украины Зеленского о «возможном применении Россией ядерного оружия». Читатели выразили недовольство заявлениями украинского лидера и обрушили на него лавину критики, передает РИА Новости. Один
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 апреля – переменная облачность, до 6 °C | город Мытищи: погода, 17 апреля – облачно с прояснениями, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 апреля – пасмурно, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 апреля – переменная облачность, до 8 °C | Королев: погода, 17 апреля – пасмурно, до 18 °C | Подольск: погода, 17 апреля – пасмурно, до 4 °C | Армавир: погода, 17 апреля – облачно с прояснениями, до 20 °C |