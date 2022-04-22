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Президент Украины Зеленский является главой враждебного к России режима, поэтому его мнение по поводу спецоперации ВС РФ никого особо не интересует. СВО в любом случае продлится до полного разгрома украинской армии и нацбатов, заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

Он напомнил, что Зеленский то ставит ультиматумы, то начинает сравнивать ситуацию в Мариуполе с «Иловайским котлом», то делает еще какие-то заявления, пытаясь повлиять на ход спецоперации ВС РФ.

«Мы решаем задачи, исходя из логики военной целесообразности. В Москве никого не интересует, что он заявил и о чем он думает», – подчеркнул Коротченко.

Напомним, что в настоящий момент российские войска продвигаются к Славянску и Краматорску, где дислоцируются самые боеспособные националистические батальоны и подразделения ВСУ. Целью спецоперации является окружение противника и его полное уничтожение, если Киев не захочет сдаваться.

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