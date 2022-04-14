Иностранных военных специалистов, которые сейчас прячутся на заводе «Азовсталь», нельзя ни в коем случае выпускать из Мариуполя. Военный эксперт Игорь Коротченко призывает ВС РФ задействовать средства ПВО, чтобы полностью перекрыть небо над городом.

Аналитик предложил задействовать зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2» и другие средства противовоздушной обороны, чтобы не пропустить в Мариуполь ни один вертолет, рвущийся эвакуировать иностранных военных. Непроницаемый купол ПВО позволит сразу же сбивать любые воздушные цели, не оставляя ни единого шанса вывезти офицеров НАТО.

«Нам важен эффект, чтобы никто из этого котла не ускользнул», — цитирует Коротченко портал “Военное дело”.

Напомним, что Киев несколько раз пытался эвакуировать иностранных военных, однако два вертолета были биты, а сухогруз «Апачи» отконвоировал в Ейск.