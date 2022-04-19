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Люди с кардиостимуляторами и имплантированными дефибрилляторами в будущем смогут обходиться без дополнительных операций, чтобы заменить батареи на устройствах. Южнокорейские учёные представили технологию, которая позволяет заряжать имплантированные в тело импланты с помощью ультразвука.

Инженеры из Корейского института науки и технологий разработали прибор похожий на аппарат УЗИ. Он передаёт энергию при помощи ультразвукового излучателя. Пока эффективность такого прибора не превышает 4 процентов. Однако в случае, когда речь идёт о миниатюрных устройствах, это не является проблемой. В ходе экспериментов учёным удалось передать 8 милливатт на 6 сантиметров. Такой энергии хватает, чтобы питать две сотни светодиодов.

Другие методы передачи энергии для имплантов менее эффективны, говорят учёные. К примеру, радиоволны плохо проникают сквозь тело, а у индукционных “зарядок” слишком малый радиус действия.

По мнению специалистов, изобретение не только облегчит жизнь пожилым людям, но и позволит со временем создать более компактные импланты.

 

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