Для карабинов «Сайга», «Лось» и «Тигр» концерн Калашникова выпустил новейшую линейку патронов «Стрела». Их преимуществами являются улучшенная баллистика и повышенная скорость полета пули, сообщает РИА Новости.

Патроны выпускаются в гильзе черного цвета. Они предназначены для оружия самого концерна, а также Ижевского механического завода. Благодаря повышенной скорости пули обеспечивается улучшенная настильность, позволяющая увеличить шансы на точное поражение цели.

Ранее главный конструктор «Калашникова» Сергей Уржумцев рассказал о начале работы над нейросетью, которая будет внедрена во все оружие концерна. Она позволит полностью в автоматическом режиме идентифицировать цель, а также осуществлять прицеливание. Сроки появления этой нейросети в настоящий момент неизвестны.