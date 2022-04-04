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Немецкий производитель бытовой химии Henkel, который в известен по брендам Shauma и “Момент”, пока не буде покидать российский рынок. Но инвестиции в российское подразделение приостановит. Такое заявление сделала глава компании Симон Бажель-Тра.

По её словам в компании обеспокоены ситуацией, которая возникла вокруг Украины. Но деятельность компании будет продолжена – основная линейка товаров, которую производит концерн, под международные санкции в отношении России не попадает. Уход из страны негативно бы отразился на российских сотрудниках концерна, отметила Бажель-Тра.

Между тем будет ли продолжена политика инвестиций в Россию, Henkel пока не решила – всё будет зависеть от того, как сложится ситуация, уточнила глава компании.

Специалисты отмечают, что несмотря на желание остаться на российском рынке, стоимость продукции Henkel уже выросла. Прежде всего, это связано с падением курса рубля. Похожая ситуация сложилась в отношении многих товаров различных западных компаний, которые решили полностью не прекращать деятельность в России.

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