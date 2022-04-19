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Один из самых престижным мировых смотров в области классической музыки – конкурс имени Петра Чайковского – вероятно, будет обходиться без западных исполнителей. Его исключили из Всемирной федерации международных музыкальных конкурсов.

Как следует из сообщения, которое по этому поводу распространила организация, там не считают возможным поддерживать мероприятие, финансируемое “российским режимом”.

Конкурс имени Чайковского проводится с 1958 года. Его называют одним из самых значимых, особенно в фортепьянной категории. В своё время конкурс помог раскрыться многим талантливым исполнителям.

Специалисты в области классической музыки полагают, что ничего принципиально критического для конкурса не произошло. Просто теперь в нём не будут участвовать западные исполнители, что даст больше шансов на победу тем же пианистам с Востока, которые уже начали теснить музыкантов из Европы и США.

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