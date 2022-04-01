Республиканская партия серьезно взялась за сына действующего президента США Хантера Байдена. Ее представители в комитете по правительственным реформам и надзору в Конгрессе потребовали раскрыть все засекреченные данные о его связях с Россией и Украиной, сообщило издание «Спутник».

31 марта республиканцы подали заявление в Белый дом, в котором потребовали у Хантера Байдена представить все бумаги, связанные с деятельностью на Украине и в РФ, а также призвали привлечь его к ответственности.

Напомним, что ранее республиканцы также начали расследование в отношении социальных сетей Facebook (запрещена в России) и Twitter за цензуру публикации о сыне главы государства. Они считают, что Хантер сотрудничал с противниками Соединенных Штатов за рубежом и проворачивал с ними незаконные бизнес-схемы.