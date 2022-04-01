Представители Республиканской партии в американском Конгрессе инициировали расследование в отношении социальных сетей Twitter и Facebook (запрещена в России). На эти ресурсы пало подозрение в цензуре новостей, связанных с деятельностью Хантера Байдена, который приходится сыном действующему президенту Соединенных Штатов, передает РИА Новости.

История началась еще в 2020 году, когда соцсеть Facebook запретила распространение публикации издания New York Post об использовании сыном Джо Байдена служебного положения отца. Сейчас республиканцы получили подтверждение фактов, изложенных в той статье и намерены расследовать деятельность Facebook по «вмешательству в свободный и честный общественный дискурс».

Социальные сети уже заявили, что все публикации проверяются на подлинность и поэтому действительно был введен запрет на их распространение. Республиканцы же считают, что цензура была задействована, чтобы избежать влияния изложенных в статье фактов на президентские выборы.