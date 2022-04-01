Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Представители Республиканской партии в американском Конгрессе инициировали расследование в отношении социальных сетей Twitter и Facebook (запрещена в России). На эти ресурсы пало подозрение в цензуре новостей, связанных с деятельностью Хантера Байдена, который приходится сыном действующему президенту Соединенных Штатов, передает РИА Новости.

История началась еще в 2020 году, когда соцсеть Facebook запретила распространение публикации издания New York Post об использовании сыном Джо Байдена служебного положения отца. Сейчас республиканцы получили подтверждение фактов, изложенных в той статье и намерены расследовать деятельность Facebook по «вмешательству в свободный и честный общественный дискурс».

Социальные сети уже заявили, что все публикации проверяются на подлинность и поэтому действительно был введен запрет на их распространение. Республиканцы же считают, что цензура была задействована, чтобы избежать влияния изложенных в статье фактов на президентские выборы.

Вам может понравиться

Героическое сражение: Танкисты ДНР прикрыли спецназ, уничтожив технику и вооружение ВСУ

Экипаж танка Донецкой народной республики, возглавляемый Антоном Белоусовым, успешно прикрыл подразделение спецназа, а также уничтожил вооружение ВСУ, рассказало издание «Русская весна». Авторы публикации отметили, что героический бой танкистов произошел еще

Россияне, проживающие во Франции, столкнулись с дискриминацией

Россияне и белорусы, проживающие во Франции, столкнулись с серьезными ограничениями со стороны банков. Им блокируют счета, отказываются выдавать деньги. Пострадавшие уже направили петицию французским банкам. Подробности передает РИА Новости. Владельцы

Посол РФ в Риме сообщил, что цены в Италии выросли из-за антироссийских санкций

В Италии в несколько раз увеличились тарифы на газ. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на посла России в Риме Сергея Разова. Согласно его словам, выросли тарифы на
  • Анна
  • 31.03.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 апреля – ясно, до 0 °C | город Мытищи: погода, 1 апреля – пасмурно, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 апреля – облачно с прояснениями, до -0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 апреля – снег, до -0 °C | Королев: погода, 1 апреля – пасмурно, до 18 °C | Подольск: погода, 1 апреля – пасмурно, до 1 °C | Армавир: погода, 1 апреля – пасмурно, до 22 °C |