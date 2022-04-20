Немецкая компания SAP заявила, что полностью прекращает своё сотрудничество с компаниями из России. Причём даже с теми, которые для сохранения бизнеса решили покинуть страну. Им не будут продлевать контракты.

Об этом разработчик программного обеспечения заявил в своём сообщении. В компании уточнили, что у её российских клиентов есть только один способ продолжить сотрудничество – перенести все данные на сервера, которые находятся за пределами России. Операции через “облачные сервисы” SAP для компаний из России прекращает.

Причиной ухода с российского рынка немецкие разработчики назвали ситуацию на Украине. В сообщении SAP указывается, что согласованные санкции западных правительств и бизнеса – лучший способ прекратить специальную военную операцию.

У компании SAP в России большая база клиентов. В их число входят, к примеру, Сбербанк, Газпромбанк, а также другие предприятия крупного, среднего и малого бизнеса.