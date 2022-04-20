читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Немецкая компания SAP заявила, что полностью прекращает своё сотрудничество с компаниями из России. Причём даже с теми, которые для сохранения бизнеса решили покинуть страну. Им не будут продлевать контракты.

Об этом разработчик программного обеспечения заявил в своём сообщении. В компании уточнили, что у её российских клиентов есть только один способ продолжить сотрудничество – перенести все данные на сервера, которые находятся за пределами России. Операции через “облачные сервисы” SAP для компаний из России прекращает.

Причиной ухода с российского рынка немецкие разработчики назвали ситуацию на Украине. В сообщении SAP указывается, что согласованные санкции западных правительств и бизнеса – лучший способ прекратить специальную военную операцию.

У компании SAP в России большая база клиентов. В их число входят, к примеру, Сбербанк, Газпромбанк, а также другие предприятия крупного, среднего и малого бизнеса.

Вам может понравиться

Defence News: США задерживают поставки на Тайвань вооружения и техники на 14 миллионов долларов

Соединенные Штаты задерживают поставки военной техники на Тайвань, сообщило издание Defence News. Авторы объясняют возникшие проблемы ситуацией на Украине и всплеском коронавирусной инфекции, создавших сложности в логистике. Ранее Тайвань заключил

В Херсоне и области проводятся рейды по выявлению диверсионных групп противника

Российские силовые структуры проводят рейды по Херсону и всей территории области, направленные на обнаружение диверсионных групп противника. Необходимость в проведении таких мероприятий возникла после того, как на заводе «Паллада» в

Евсеев сообщил, что будет, если ВС РФ окружат подразделения ВСУ в Краматорске и Славянске

Успешное окружение российской армией нацбатов и крупных формирований ВСУ в Краматорске и Славянске позволит освободить весь левый берег Днепра, уверен военный эксперт Владимир Евсеев. Он рассказал изданию «Украина.ру», что полностью
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 апреля – переменная облачность, до 2 °C | город Мытищи: погода, 20 апреля – переменная облачность, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 апреля – ясно, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 апреля – облачно с прояснениями, до 12 °C | Королев: погода, 20 апреля – пасмурно, до 12 °C | Подольск: погода, 20 апреля – ясно, до 5 °C | Армавир: погода, 20 апреля – небольшой дождь, до 12 °C |