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Американский производитель Raytheon провел испытания комплекса HELWS, оснащенного лазерной пушкой. Его интегрировали в норвежский ЗРК Norwegian Advanced Surface to Air Missile System для повышения работы системы противовоздушной обороны.

В ходе испытания зенитно-ракетный комплекс NASAMS передавал координаты целей, по которым затем открывался огонь из лазерной установки. В результате удалось уничтожить сразу два роя беспилотников, которые по легенде испытаний атаковали объекты критической инфраструктуры.

Компания Raytheon с 2019 года работает над новой системой с лазерной пушкой. В качестве основы для изготовления опытного образца была использована машина Polaris MRZR. Помимо лазерного излучателя HELWS получит также оптико-электронную станцию, сообщило издание Defence Turk.

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