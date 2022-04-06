Компания Microsoft представила крупнейшее обновление операционной системы Windows 11. Главной функцией, которая станет доступной пользователям, являются новые вкладки в приложении «Проводник».

Американская корпорация Microsoft провела мероприятие, на котором продемонстрировала все возможности обновленной системы. Теперь «Проводник» будет оснащен контекстными подсказками. Они облегчат пользователям процесс поиска файлов.

В ближайшее время пользователям станет доступна система «живых субтитров». Она будет создавать автоматические субтитры, самостоятельно подключаясь к любому источнику звучания.

Обновления коснулись и меню “Пуск”. Ранее пользователи жаловались на то, что в главном меню в Windows 11 нельзя создавать папки, но такая возможность была при предыдущей версии операционки.

Обновлена функция «Фокусировка внимания». Здесь появилась опция «Не беспокоить» и новый встроенный таймер.