Против России введена научно-информационная блокада. Так вице-президент Российской Академии Наук Алексей Хохлов прокомментировал решение более десятка мировых изданий ограничить доступ к ним для учёных из России и Белоруссии. Об этом пишет газета “Коммерсант”.

Об ограничении деятельности заявили 15 издателей. Их журналы и базы теперь не будут предоставляться по подписке российским деятелям науки. Впрочем, научные статьи самих учёных из России и Белоруссии будут публиковать, как и прежде, – на эту часть сотрудничества ограничения не распространяются.

По мнению Хохлова, из-за “научных санкций” Россия потеряет доступ к более 97% всей мировой научной продукции, которая распространяется по подписочной модели. В прошлом году на эти цели было потрачено почти 4 миллиарда рублей.

Между тем ранее учёные из Великобритании, Канады и США написали открытое письмо, в котором призывали не вводить ограничения против их российских коллег. По мнению авторов письма, мировая наука от этого приобретёт только негативные последствия.