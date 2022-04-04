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Сложивший оружие боец украинской Нацгвардии по имени Максим рассказал, как поступило с его подразделением командование. Оно предложило солдатам «вызвать такси», чтобы добраться до позиций украинских войск.

Эпизод произошел на блокпосту в населенном пункте Городищи, что в Луганской области. Боец рассказал, что ему было приказано «держать оборону». Однако сделать это было нереально – единственным исходом подобных действий могла стать потеря личного состава. Поэтому нацгвардеец принял решение увести людей.

Он рассказал, что в течение некоторого времени скрывался вместе с отрядом в 23 человека в местных лесах, прислушиваясь к звукам российских вертолетов. В результате подразделение решило сложить оружие и сдаться в плен.

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