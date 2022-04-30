Командир бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волына, который сейчас находится на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, записал видеообращение к турецкому лидеру Тайипу Эрдогану.

В нем он рассказал о тяжелом положении националистов на «Азовстали», а также призвал оказать помощь в эвакуации.

Волына заявил, что и морские пехотинцы с пограничниками ВСУ, и боевики националистического батальона «Азов» (запрещен в России) призывают Эрдогана вывезти их из Мариуполя в Турцию. Также он отметил, что все военнослужащие должны получить от Анкары гарантии безопасности.

Напомним, что ранее издание «Известие» сообщало о попытках националистов ВСУ связываться с российскими военными и ополченцами Донецкой народной республики. Боевики, по словам журналистов, ведут торг, обсуждая наиболее выгодные для себя условия сдачи в плен.