Американский миропорядок, выстроенный после завершения Второй мировой, трещит по швам. «Мрачным симптомом», подтверждающим это, является существенное ухудшение отношений между Соединенными Штатами и странами Ближнего Востока, пишет РИА Новости со ссылкой на политолога Стивена Кука.

В издании Foreign Policy колумнист рассказал, что Израиль упорно твердит о своем нежелании поддерживать ядерную программу Ирана. Также странно ведут себя ОАЭ и Саудовская Аравия, власти которых не ответили на звонки президента США Джо Байдена. Все это указывает на недоверие ближневосточных государств к США.

По словам эксперта, тот формат отношений, который поддерживался долгое время, полностью себя изжил. Ключевые цели Соединенных Штатов – интеграция Ирана и борьба с Китаем из-за Тайваня, совершенно не интересуют недавних партнеров, а ничего нового Вашингтон им предложить не в состоянии.