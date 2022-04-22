Какие профессии сейчас наиболее востребованы, а какие нет, определят российские власти. После этого в высших учебных заведениях страны скорректируют количество бюджетных мест и их распределение. Соответствующее поручение получили Минобрнауки и Минтруд от вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

По его словам, в настоящее время перечень востребованных специальностей и направлений для обучения требует пересмотра. Причина – в курсе на импортозамещение и современные экономические реалии. После того как перечень скорректируют, его сопоставят с тем, что сейчас доступно абитуриентам. А после – изменят контрольные цифры приёма в вузы, сообщил Чернышенко.

Эксперты предполагают, что результатом изучения ситуации на рынке труда станут поправки в Справочник востребованных, а также новых и перспективных профессиях. Это базовый документ, на котором строится подготовка будущих специалистов за счёт бюджета.