Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал заявление официального представителя МИД Марии Захаровой о 7 тысячах иностранных наемников на Украине. Он отметил, что Запад таким образом избавляется от радикалов, но данная тактика опасна для самих западных государств.

«Но если они выживут, то приобретут боевой опыт, научаться приемам выживания, конспиративной деятельности. Вернувшись назад, будут представлять еще большую опасность. Это палка о двух концах, которая может очень больно ударить Запад, решивший изменить внутриполитическую ситуацию за счет наемников. Через некоторое время это может обернуться радикализацией общества: наемники по всей Европе начнут выдвигать свои националистические лозунги на выборах, демонстрациях или иных акциях», – пояснил Кнутов свою позицию изданию “Народные новости”.

Он также отметил, что одна из причин, по которой Киев привлекает все больше наемников, заключается в поставках западной техники. Бойцы ВСУ пользоваться ею не умеют, поэтому приходится звать на помощь иностранцев.

Еще одна причина – деморализация ВСУ. Бойцы украинской армии все меньше хотят воевать, начинают все чаще сдаваться в плен, поэтому Киев пытается компенсировать такие настроения и увеличившиеся потери привлечением наемников.