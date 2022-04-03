Атака украинских ударных вертолетов на Белгород оказалась неожиданностью для ВС РФ, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. Он также попытался объяснить, почему винтокрылые машины сумели выполнить поставленную перед ними задачу.

Аналитик напомнил, что вертолету не требуется взлетно-посадочная полоса, поэтому он способен подниматься в небо практически с любой площадки, расположенной в городе или даже в лесном массиве. Если такие машины заранее спрятать у границы, они могут применяться для решения любых боевых задач, оставаясь практически незаметными. Именно это и произошло в Белгороде.

Чтобы не допустить повторения атаки в будущем, РФ готова задействовать для уничтожения вертолетов самые современные виды вооружений, включая средства ПВО или высокоточные управляемые снаряды «Краснополь». Вторые отлично справятся с винтокрылыми машинами, летящими на небольшой высоте.