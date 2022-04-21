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Российским военным необходимо сосредоточиться на уничтожении украинских вертолетов, которые совсем скоро могут превратиться в весьма опасное вооружение, уверен эксперт Юрий Кнутов. Он пояснил, что винтокрылые машины вполне могут скрываться в лесах и использоваться для нанесения ударов по ВС РФ и для диверсий на территории России.

Вертолеты, в отличие от истребителей, не требуют оборудования специальной взлетно-посадочной полосы. Когда зазеленеют леса, ВСУ вполне могут обустраивать площадки для них на полянах, к которым можно без особых проблем подвезти боеприпасы и топливо.

Чтобы вычислить винтокрылые машины в лесной чаще, потребуется задействовать средства спутниковой и радиотехнической разведки, а для уничтожения – использовать высокоточные боезаряды. Чтобы не столкнуться с подобными сложностями, ВС РФ должны уже сейчас ликвидировать все имеющиеся на вооружении ВСУ вертолеты, заявил Кнутов в интервью изданию «Украина.ру».

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