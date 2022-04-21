Ликвидация иностранных наемников на Украине может привести к международному скандалу, считает военный историк Юрий Кнутов. При этом он отмечает, что это относится только к ударам по автобусам с зарубежными боевиками, так как они обычно перемещаются с надписью «Дети».

Россия, по словам эксперта, не атакует транспортные средства с наемниками. Она выбрала другую тактику и наносит удары исключительно по базам, на которых Киев размещает боевиков. В основном это военные полигоны или закрытые временно базы отдыха. По ним осуществляются атаки высокоточными боеприпасами, благодаря чему исключается вред для мирного населения.

После нескольких точных ударов число желающих повоевать с Россией на Западе заметно уменьшилось. Но из некоторых стран НАТО боевики продолжают ехать на Украину и принимать участие в боях.

В интервью “Украине.ру” Кнутов также напомнил, что на «серых гусей» не распространяются нормы Женевской конвенции, поэтому к ним ВС РФ не станут относится так же лояльно, как к военнопленным ВСУ.