Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
1
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ликвидация иностранных наемников на Украине может привести к международному скандалу, считает военный историк Юрий Кнутов. При этом он отмечает, что это относится только к ударам по автобусам с зарубежными боевиками, так как они обычно перемещаются с надписью «Дети».

Россия, по словам эксперта, не атакует транспортные средства с наемниками. Она выбрала другую тактику и наносит удары исключительно по базам, на которых Киев размещает боевиков. В основном это военные полигоны или закрытые временно базы отдыха. По ним осуществляются атаки высокоточными боеприпасами, благодаря чему исключается вред для мирного населения.

После нескольких точных ударов число желающих повоевать с Россией на Западе заметно уменьшилось. Но из некоторых стран НАТО боевики продолжают ехать на Украину и принимать участие в боях.

В интервью “Украине.ру” Кнутов также напомнил, что на «серых гусей» не распространяются нормы Женевской конвенции, поэтому к ним ВС РФ не станут относится так же лояльно, как к военнопленным ВСУ.

Вам может понравиться

Нереальный выстрел из танка уничтожил БМП противника, прошив здание насквозь

Портал Avia.Pro опубликовал уникальную видеозапись боя в плотной городской застройке в ходе спецоперации ВС РФ на Украине. На ней танк нереальным выстрелом уничтожает боевую машину пехоты противника. Эксперты отмечают, что

Украинские беженцы массово едут в Берлин

Главный вокзал Берлина принимает ежедневно огромное количество беженцев с Украины. Там все чаще можно услышать разговоры только на украинском и русском языках, а самые видные места занимают плакаты и информационные

Российскую чудо-ракету “Калибр” можно увидеть, но нельзя перехватить

Эксперты китайского издания Sohu выразили восхищение характеристиками российской крылатой ракеты «Калибр». Они отметили, что этот боезаряд невозможно перехватить, что наглядно продемонстрировала спецоперация ВС РФ на Украине, передает портал Avia.Pro. Отмечается,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 апреля – ясно, до 10 °C | город Мытищи: погода, 21 апреля – небольшой дождь, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 апреля – снег, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 апреля – небольшая облачность, до 16 °C | Королев: погода, 21 апреля – ясно, до 14 °C | Подольск: погода, 21 апреля – дождь, до 6 °C | Армавир: погода, 21 апреля – облачно с прояснениями, до 13 °C |