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Российские ВС на Украине используют «сирийскую тактику». Они так же, как и в Сирии, «откусывают часть» укреплений, после чего ее перемалывают и продвигаются дальше, рассказал военный историк Юрий Кнутов.

Он поведал также, что под контролем РФ по-прежнему остается Херсон и часть запорожского региона. Причем сам областной центр в настоящий момент в приоритеты не входит. Сейчас осуществляется наступление на Днепропетровскую область, а немного позже, когда будет освобожден Донбасс, ВС России вплотную займутся Николаевом и Одессой. Эти города гораздо важнее украинской столицы со стратегической точки зрения, так как они фактически лишают Североатлантический альянс каких-либо возможностей на территории страны.

Кнутов также отметил, что «отрезать» Одессу потребуется предельно аккуратно, не используя реактивную артиллерию и авиацию.

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