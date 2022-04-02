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Лондон не хочет в очередной раз опозорится перед всей планетой и поэтому отказывается отправлять на Украину свои танки. Он отлично понимает, что морально устаревшие боевые машины не в состоянии противостоять российскому вооружению, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Он напомнил, что танки у Великобритании просил президент Украины Зеленский. Однако Лондон отказал в передаче техники, мотивируя свое решение неспособностью бойцов ВСУ быстро освоить достаточно сложную боевую технику.

Историк Кнутов уверен, что причина отказа кроется совсем в другом. Танки «Челленджер», которые имеются на вооружении ВС Великобритании, были выпущены более 30 лет назад. И сейчас на поле боя они быстро сгорят подобно спичкам. Британские власти не хотят, чтобы устаревшие боевые машины подмочили репутацию страны и поэтому отказали Зеленскому.

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