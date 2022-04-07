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Франц Клинцевич, возглавляющий Союз ветеранов Афганистана, выразил уверенность, что в Мариуполе и других городах Украины остались высокопоставленные военные НАТО и Соединенных Штатов. Он также прокомментировал появившуюся в Сети информацию о задержании американского генерала.

По словам Клинцевича, эта информация официально не подтверждена, однако есть уверенность в том, что военнослужащие США и Североатлантического альянса действительно есть в Мариуполе. Об этом говорят непрекращающиеся попытки Киева отправлять в город вертолеты для эвакуации иностранных офицеров. Винтокрылые машины сбивают одну за другой, но ВСУ отправляют новые, чтобы все же достись цели.

Клинцевич, слова которого приводит портал News.ru, также отметил, что если генерала ВС США действительно задержали, он будет предан суду в России, так как не имеет дипломатического иммунитета.

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